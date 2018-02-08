"Данди" объявил о подписании Кокера, которым интересовался "Локомотив"

Защитник Стивен Кокер на правах свободного агента перешел в "Данди", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано на 1,5 года. 26-летний игрок будет выступать под 4-м номером.

Напомним, что летом 2017 года англичанин входил в сферу интересов "Локомотива".

В текущем сезоне футболист выступал за "КПР". Кокер провел 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В январе 2018 года футболист расторгнул контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.