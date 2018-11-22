Далберт не поможет "Интеру" в матче с "Фрозиноне" из-за травмы

Защитник "Интера" Далберт не сыграет в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Фрозиноне". Футболист получил травму икроножной мышцы, сообщает официальный сайт клуба.

Точный срок восстановления пока неизвестен. Наблюдение за его состоянием здоровья продолжится на следующей неделе.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел пять матчей в серии А и сделал одну результативную передачу.

Матч "Интер" - "Фрозиноне" состоится 24 ноября и начется в 22.30 по московскому времени.

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