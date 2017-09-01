Daily Mail написал о срыве трансфера Сонга из "Рубина", но потом удалил сообщение

Британское издание Daily Mail опубликовало информацию о срыве трансфера Алекса Сонга из "Рубина" в "Бирмингем". По данным источника, экс-хавбек "Арсенала" и "Барселоны" отправился в Бирмингем на медосмотр, но затем трансфер якобы был отменен.

Тем не менее, через 5 минут Daily Mail удалил данное сообщение. Хавбек, скорее всего, все же присоединится к клубу Харри Реднаппа на правах аренды. В текущем сезоне Сонг провел 5 матчей и забил 1 гол в чемпионате России.

В России трансферное окно уже закрыто, в Англии оно закрывается в час ночи по московскому времени.