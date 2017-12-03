"Цзянсу Сунин" недоволен условиями перехода Рамиреса в "Интер"

Китайский "Цзянсу Сунин" недоволен условиями предстоящего перехода полузащитника Рамиреса в "Интер", утверждает Gazzetta dello Sport. Клуб из Китая заплатил за 30-летнего бразильца в январе 2016 года 30 миллионов евро "Челси". Самому игроку он платит 11 миллионов евро в год. Однако общие владельцы "Цзянсу Сунин" и "Интера" готовы пойти навстречу игроку, который хочет вернуться в Европу. В январе Рамирес будет арендован миланским клубом.

В Китае считают несправедливым такое отношение к "Цзянсу Сунин". По данным источника, китайский клуб, владеющий правами на Рамиреса до 2019 года, предпочел бы вовсе продать игрока, чтобы выручить какие-то средства.