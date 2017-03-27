ЦСКА продлил аренду Алиева в шведском клубе до конца года

ЦСКА в своем официальном "Твиттере" сообщил, что нападающий Алибек Алиев продолжит выступать за шведский клуб ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года. 20-летний футболист играет за московский клуб с 2015 года, куда перешел из шведского "Эльфсборга".

В прошлом сезоне второго дивизиона Швеции на его счету 9 матчей и два гола. Первый матч нового сезона состоится 2 апреля.