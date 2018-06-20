14:03 | Футбол — Трансферы

ЦСКА подтвердил переход защитника сборной Исландии Магнуссона

Хердур МАГНУССОН. Фото AFP
Хердур МАГНУССОН. Фото AFP

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что подписал с "Бристоль Сити" соглашение о переходе защитника сборной Исландии Хердура Магнуссона. Контракт с самим 25-летним игроком будет подписан позднее.

В настоящее время Магнуссон в составе своей национальной команды выступает на чемпионате мира в России. Игрок провел всю встречу группового этапа против Аргентины (1:1) 16 июня.

Всего на его счету 2 гола в 17 встречах за сборную Исландии. В минувшем сезоне в составе "Бристоля" игрок провел 24 матча в чемпионшипе.

Transfermarkt оценивает Магнуссона в 1,5 миллиона евро.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-i-bristol-city-dogovorilis-o-perekhode-magnussona/

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