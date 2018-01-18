ЦСКА отдал Базелюка в аренду "Зброевке"

Нападающий Константин Базелюк завершит текущий сезон в аренде в "Зброевке", сообщает официальный сайт ЦСКА. Форвард будет играть за чешский клуб до конца сезона, в соглашении предусмотрена опция выкупа игрока.
Напомним, что начинал этот сезон Базелюк в "Анжи", в составе которого провел всего 6 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/konstantin-bazelyuk-zavershit-sezon-v-chekhii/
armi
Что? Продать не удается???
16:55