16:40 | Футбол — Трансферы

ЦСКА отдал Базелюка в аренду "Зброевке"

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Нападающий Константин Базелюк завершит текущий сезон в аренде в "Зброевке", сообщает официальный сайт ЦСКА. Форвард будет играть за чешский клуб до конца сезона, в соглашении предусмотрена опция выкупа игрока.

Напомним, что начинал этот сезон Базелюк в "Анжи", в составе которого провел всего 6 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/konstantin-bazelyuk-zavershit-sezon-v-chekhii/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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armi

Что? Продать не удается???

16:55