ЦСКА отдал Базелюка в аренду "Зброевке"

Нападающий Константин Базелюк завершит текущий сезон в аренде в "Зброевке", сообщает официальный сайт ЦСКА. Форвард будет играть за чешский клуб до конца сезона, в соглашении предусмотрена опция выкупа игрока.

Напомним, что начинал этот сезон Базелюк в "Анжи", в составе которого провел всего 6 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.