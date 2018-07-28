ЦСКА объявил о переходе Витинью во "Фламенго"

ЦСКА объявил об уходе нападающего Витинью из команды. Игрок продолжит карьеру в бразильском "Фламенго".

"Матч за Суперкубок России стал для Витинью последним в составе ЦСКА. Клуб и бразильский Фламенго согласовали трансфер игрока, и уже после возвращения в Москву Витиньо отправится в Бразилию. Мы благодарим нападающего за вклад в достижения команды и желаем ему успехов!" - говорится в сообщении армейцев в Твиттере.

В прошлом сезоне Витинью провел 30 матчей за ЦСКА в премьер-лиге, забив 10 мячей и сделав 5 результативных передач. Всего в составе армейцев с 2013 года он 84 раза выходил на поле и забил 19 голов. В Бразилии выступал за "Ботафого" и "Интернасионал".