13:40 | Футбол — Трансферы

ЦСКА объявил о переходе исландского полузащитника Арнора Сигурдссона


ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Норчепинга" Арнора Сигурдссона. Контракт с 19-летним исландцем заключен до окончания сезона-2022/23. Сообщалось, что армейцы заплатят за игрока 4 миллиона евро. 

Ранее ЦСКА подписал контракт с 21-летним форвардом клуба "Вегалта СендайТакумой Нисимурой.

В текущем сезоне Сигурдссон провел 17 матчей в чемпионате Швеции, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. 

Трансферное окно в России закрывается в ночь на 1 сентября. 

Таблица переходов РПЛ //
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