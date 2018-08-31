ЦСКА объявил о переходе исландского полузащитника Арнора Сигурдссона

ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Норчепинга" Арнора Сигурдссона. Контракт с 19-летним исландцем заключен до окончания сезона-2022/23. Сообщалось, что армейцы заплатят за игрока 4 миллиона евро.

Ранее ЦСКА подписал контракт с 21-летним форвардом клуба "Вегалта Сендай" Такумой Нисимурой.

В текущем сезоне Сигурдссон провел 17 матчей в чемпионате Швеции, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Трансферное окно в России закрывается в ночь на 1 сентября.

Таблица переходов РПЛ //

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