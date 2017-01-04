ЦСКА может приобрести игрока "Эшторила"?

ЦСКА рассматривает вариант с приобретением бразильского полузащитника Матеуса Индиу, который на правах аренды выступает за португальский "Эшторил", сообщает A Bola. Права на 20-летнего футболиста принадлежат клубу "Васку да Гама", также за игроком следит загребское "Динамо".

В текущем сезоне Индиу провел в чемпионате Португалии 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.