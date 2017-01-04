21:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

ЦСКА может приобрести игрока "Эшторила"?

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ЦСКА рассматривает вариант с приобретением бразильского полузащитника Матеуса Индиу, который на правах аренды выступает за португальский "Эшторил", сообщает A Bola. Права на 20-летнего футболиста принадлежат клубу "Васку да Гама", также за игроком следит загребское "Динамо".

В текущем сезоне Индиу провел в чемпионате Португалии 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

что-то дороговато. только если бразилы с португальцами скинутся вместе, тогда ЦСКА готов взять.

21:16

Смерть сусликам

А я подумал про Базелюка:)

21:16

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