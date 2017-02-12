ЦСКА интересуется 21-летним бразильским хавбеком

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику бразильской "Понте-Преты" Энрике Клайсону, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на агента игрока Ролима Кармо. 21-летний хавбек в сезоне-2016 провел 27 матчей и забил 3 гола в чемпионате Бразилии.

- Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба, - цитирует "Р-Спорт" Кармо. - Он - отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста.