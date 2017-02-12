12:45 | ФУТБОЛ — Трансферы

ЦСКА интересуется 21-летним бразильским хавбеком

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ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику бразильской "Понте-Преты" Энрике Клайсону, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на агента игрока Ролима Кармо. 21-летний хавбек в сезоне-2016 провел 27 матчей и забил 3 гола в чемпионате Бразилии.

- Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба, - цитирует "Р-Спорт" Кармо. - Он - отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170212/1116219950.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Влад2017

Хотя бы нашли бы Карвалио.

13:06

bond1951

второго ЛАВА найти трудно но верю в селекцию ЦСКА дерзайте и удачи

12:59

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