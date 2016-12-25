"Црвена Звезда" продаст полузащитника "Маккаби", отказав "Эспаньолу"

По сербских и израильских СМИ, "Црвена Звезда" отклонила предложение "Эспаньола" о покупке полузащитника Михайло Ристича. 21-летний футболист продолжит карьеру в "Маккаби" из Тель-Авива. Израильтяне заплатят за него 2,2 миллиона евро, трансфер должен состояться уже в январе.

По неофициальной информации, зарплата игрока, дебютировавшего в сборной Сербии в 2016 году, составит 400 тысяч евро за сезон. Ристич является воспитанником "Црвены Звезды". В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах, отметившись одним голом. (Эли ШВИДЛЕР)