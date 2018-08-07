Что Каррера говорил о Еременко?

Как сообщили "СЭ" коллеги из Финляндии, бывший полузащитник ЦСКА Роман Еременко подписал соглашение со "Спартаком". В связи с этим напоминаем, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера говорил о 31-летнем хавбеке в мае 2018 года.

– Роман Еременко вам интересен? Вы бы хотели видеть его в команде?

– Никогда не видел его в деле, не знаком с ним как с футболистом. Но наслышан, что это сильный игрок. А иметь такого всегда хорошо.

– Его агент – Марко Трабукки, с которым вы в хороших отношениях. Ваше желание позволит совершить сделку.

– Понятно, что я могу пообщаться на эту тему с Трабукки. Но это не значит, что Еременко придет в "Спартак", потому что я знаком с Трабукки.

– Есть такое выражение – по блату. Так Роман Еременко может попасть в "Спартак"?

– Нет, нет. Такой ситуации нет. У Марко 200 игроков, они все перейдут в "Спартак"? (Сергей ЕГОРОВ)

Еременко по-прежнему отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Отстранение полузащитника заканчивается 6 октября, но уже с 7 августа он по правилам ФИФА имеет право тренироваться в составе профессионального клуба.

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