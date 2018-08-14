Черышев вновь перешел в "Валенсию". Как это было в прошлый раз

"Валенсия" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон-2018/19.

Для 27-летнего хавбека этот переход в клуб из Валенсии стал вторым в карьере. Ранее он выступал за "летучих мышей" во второй половине сезона-2015/16. Из-за травм он принял участие в 8 матчах во всех турнирах, забив 3 мяча.

Контракт Черышева с "Вильярреалом" рассчитан до лета 2021 года.

"Летучая мышь возвращается домой" //

"Валенсия" объявила о возвращении Черышева