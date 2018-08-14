16:14 | Футбол — Трансферы

Черышев вновь перешел в "Валенсию". Как это было в прошлый раз

Денис ЧЕРЫШЕВ (слева) после гола в составе "Вапенсии". Фото AFP
Денис ЧЕРЫШЕВ (слева) после гола в составе "Вапенсии". Фото AFP

"Валенсия" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон-2018/19.

Для 27-летнего хавбека этот переход в клуб из Валенсии стал вторым в карьере. Ранее он выступал за "летучих мышей" во второй половине сезона-2015/16. Из-за травм он принял участие в 8 матчах во всех турнирах, забив 3 мяча.

Контракт Черышева с "Вильярреалом" рассчитан до лета 2021 года.

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