Чепчугов - Головину: "Твой путь - "Челси"

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов считает, что хавбек армейцев Александр Головин должен перейти в "Челси". Он также заявил, что 22-летний россиянин сможет превзойти достижения форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

- Твой путь - "Челси". Сделай самое главное! Всю семью перевези сразу! Посмотришь, каких ты высот добьёшься. Будешь выше Роналду и Месси, - написал Чепчугов в Инстаграме.

На Головина претендуют "Монако" и "Челси". Ранее сообщалось, что французы являются фаворитами в борьбе за хавбека.