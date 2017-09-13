Чемпионат России занял шестое место по тратам в летнее трансферное окно

Клубы чемпионата России в летнее трансферное окно потратили на покупку новых игроков 129 миллионов долларов, отмечается в пресс-релизе ФИФА. По данным Transfer Matching System, РФПЛ по общим расходам занимает шестое место.

Более полновины указанной суммы приходится на траты "Зенита", который в период дозаявок подписал контракты с Эмилиано Ригони из "Индепендьенте", Леандро Паредесом из "Ромы", Себастьяном Дриусси из "Ривер Плейта", Эмануэлем Мамманой из "Лиона", Матиасом Краневиттером из "Атлетико" и несколькими игроками из чемпионата России.

Отмечается, что первое место по тратам занимает чемпионат Англии (1,4 миллиарда долларов). Выше российского первенства также располагаются Испания (639,5 миллиона долларов), Франция (604,1 миллиона долларов), Германия (519 миллионов долларов) и Италия (506,8 миллиона долларов).

Напомним, самый дорогой трансфер этого лета – переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Эта сделка также является самой дорогой в истории футбола.