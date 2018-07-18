Чемпион мира Павар может продолжить карьеру в "Тоттенхэме"

По информации Team Talk, "Тоттенхэм" включился в борьбу за защитника сборной Франции и "Штутгарта" Бенжамена Павара. Ранее интерес к 22-летнему футболисту проявляли "ПСЖ", "Бавария" и "Атлетико".

С лета 2019 года в контракте игрока начинает действовать пункт об отступных в размере 35 миллионов евро. Однако "Шпоры" могут заплатить за него порядка 50 миллионов евро в текущее трансферное окно.

В прошлом сезоне в составе немецкого клуба он провел 34 матче в бундеслиге и забил один мяч. В составе национальной сборной на чемпионате мира-2018 он принял участие в 6 играх и отметился одним голом.