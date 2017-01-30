"Челси" заинтересован в Муссе Дембеле, "Селтик" продаст игрока не меньше чем за 45 миллионов евро

"Селтик" неохотно рассматривает возможность продажи 20-летнего форварда Муссу Дембеле, сообщает Sky Sports. Во французском нападающем заинтересован "Челси", и клуб согласен отпустить игрока лишь за 45 миллионов евро. Отметим, что Дембеле перешел в "Селтик" из "Фулхэма" летом 2016 года всего за 600 тысяч евро.

Лондонцы надеялись приобрести футболиста в январе, однако из-за такого высокого ценника могут обратить внимание на Фернандо Льоренте из "Суонси". 31-летний испанец записал на свой счет 8 голов в 19 играх премьер-лиги. В текущем сезоне Дембеле забил 20 мячей в 38 матчах во всех турнирах.