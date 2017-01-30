21:37 30 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Челси" заинтересован в Муссе Дембеле, "Селтик" продаст игрока не меньше чем за 45 миллионов евро

0
0
0

"Селтик" неохотно рассматривает возможность продажи 20-летнего форварда Муссу Дембеле, сообщает Sky Sports. Во французском нападающем заинтересован "Челси", и клуб согласен отпустить игрока лишь за 45 миллионов евро. Отметим, что Дембеле перешел в "Селтик" из "Фулхэма" летом 2016 года всего за 600 тысяч евро.

Лондонцы надеялись приобрести футболиста в январе, однако из-за такого высокого ценника могут обратить внимание на Фернандо Льоренте из "Суонси". 31-летний испанец записал на свой счет 8 голов в 19 играх премьер-лиги. В текущем сезоне Дембеле забил 20 мячей в 38 матчах во всех турнирах.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ