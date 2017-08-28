"Челси" увеличил предложение по Окслейд-Чемберлену до 70 миллионов фунтов?

"Челси" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, сообщает Goal. По информации источника, "синие" готовы заплатить за 24-летнего хавбека 70 миллионов фунтов стерлингов. Предыдущее предложение "Челси" было вдвое меньше - они были готовы заплатить 35 миллионов фунтов.

Ранее появилась информация о том, что "Арсенал" не смог договориться с игроком о продлении контракта, который рассчитан до конца сезона-2017/18.

Окслейд-Чемберлен выступает за "Арсенал" с 2011 года. В составе "канониров" он провел во всех турнирах 197 матчей, забив 20 мячей.