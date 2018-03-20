"Челси" претендует на Люка Шоу

"Челси" возглавляет гонку клубов, желающих заполучить 22-летнего защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, сообщает Daily Mail. Лондонцы готовы предложить контракт Шоу, если тот покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Будущее защитника было поставлено под сомнение после того, как он был заменен в середине матча против "Брайтона", а после игры подвергся критике со стороны главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Помимо "Дьяволов" интерес к молодому защитнику проявляют "Манчестер Сити", "Арсенал", "Эвертон" и "Тоттенхэм". Люк Шоу перешел из "Саутгемптона" в "Манчестер Юнайтед" летом 2014 года, сумма трансфера составила 27 миллионов фунтов. В текущем сезоне, англичанин провел 11 матчей.