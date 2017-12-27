"Челси" предложил Видалю зарплату в 15 миллионов евро в год

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте хочет видеть в составе своей команды полузащитника "Баварии" Артуро Видаля. Как сообщает La Cuarta, итальянский специалист уже общался с футболистом, с которым он работал в "Ювентусе".

Отмечается, что "Челси" предложил Видалю контракт сроком на четыре года и зарплату в размере 15 миллионов евро в год. Если чилиец согласится на переход, то его доход увеличится на 20 процентов. Действующее соглашение с баварским клубом рассчитано до лета 2019 года.

В текущем сезоне Видаль провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.