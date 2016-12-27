17:06 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Челси" постарается уговорить Наингголана на трансфер в январе

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте не оставляет попыток приобрести полузащитника сборной Бельгии и "Ромы" Раджа Наингголана, сообщает The Sun. Итальянский специалист вел переговоры с 28-летним футболистом после чемпионата Европы-2016, однако игрок принял решение остаться в серии А, чтобы попытаться выиграть золотые медали.

Теперь Наингголан может стать заменой бразильцу Оскару, который перешел в "Шанхай Шанган" за 70 миллионов евро. Привлечь бельгийца планируется высокими шансами на победу в премьер-лиге. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей в серии А, забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

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