12:41 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Челси" подтвердил переход Микела в "Тяньцзин"

0
0
0

"Челси" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Джона Оби Микела в "Тяньцзин". 29-летний нигериец спустя десять с половиной лет покинул стан "синих".  В текущем сезоне хавбек ни разу не выходил на поле. Тем не менее, он остается одним из пяти иностранных игроков в истории лондонского клуба, которые достигли отметки в 300 матчей в футболке "Челси". В общей сложности Микел принял участие в 372 встречах, забив шесть мячей. 

Напомним, этой зимой полузащитник Оскар покинул "Челси" и присоединился к китайскому клубу "Шанхай Шанган".

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ