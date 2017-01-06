"Челси" подтвердил переход Микела в "Тяньцзин"

"Челси" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Джона Оби Микела в "Тяньцзин". 29-летний нигериец спустя десять с половиной лет покинул стан "синих". В текущем сезоне хавбек ни разу не выходил на поле. Тем не менее, он остается одним из пяти иностранных игроков в истории лондонского клуба, которые достигли отметки в 300 матчей в футболке "Челси". В общей сложности Микел принял участие в 372 встречах, забив шесть мячей.

Напомним, этой зимой полузащитник Оскар покинул "Челси" и присоединился к китайскому клубу "Шанхай Шанган".