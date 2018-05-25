22:19 | Футбол — Трансферы

"Челси" объявит о назначении Сарри в ближайшие часы

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"Челси" в ближайшие несколько часов может объявить о назначении бывшего тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Sport Mediaset. Агент игрока находится в Лондоне и согласовывают последние детали контракта.

Стороны договорились о четырехлетнем контракте, по которому будет получать 6 миллионов евро за сезоне. Владелец клуба Роман Абрамович дал распоряжение своей помощнице Марине Грановской ускорить процесс и закрыть сделку сегодня или в крайнем случае завтра.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal ZE

Я лично за то, чтобы Английская долбанная фемида изъяла у Абрамовича его финансы, как нечестно нажитые и отмытые деньги, и он в один момент оказался с баранкой в кармане, будет ему кукиш, а не Сарри и Челси

22:53

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

Сарри еще и играющим тренером по версии ведущего издания станет???)))

22:35

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