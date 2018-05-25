"Челси" объявит о назначении Сарри в ближайшие часы

"Челси" в ближайшие несколько часов может объявить о назначении бывшего тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Sport Mediaset. Агент игрока находится в Лондоне и согласовывают последние детали контракта.

Стороны договорились о четырехлетнем контракте, по которому будет получать 6 миллионов евро за сезоне. Владелец клуба Роман Абрамович дал распоряжение своей помощнице Марине Грановской ускорить процесс и закрыть сделку сегодня или в крайнем случае завтра.