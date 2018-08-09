"Челси" объявил о рекордном трансфере Кепы

"Челси" объявил о переходе голкипера "Атлетика" Кепы Аррисаблаги. 23-летний вратарь подписал семилетний контракт.
Ранее сообщалось, что сумма перехода составила 80 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным для вратарей. Перед этим самым дорогим голкипером был Алиссон, которого "Ливерпуль" купил в июле за 73 миллиона евро.
Также Арисаблага стал самым дорогим испанским футболистом. Он обошел Альваро Морату("Челси", 65 миллионов), Фернандо Торреса ("Челси", 59 миллионов) и Гаиску Мендьету ("Лацио", 48 миллионов).
It's time...– Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 августа 2018 г.
Welcome to Chelsea, @kepa_46! 🙌#WelcomeKepa https://t.co/X0uSlQKUpP
- Челси
- Ливерпуль
- Лацио
- Атлетик
- Фернандо Торрес
- Альваро Мората
- Гаиска Мендьета
- Кепа Аррисабалага
- Алиссон