"Челси" не готов платить 18,7 миллиона евро Луису Энрике

"Челси" может отказаться от идеи подписания контракта с бывшим тренером "Барселоны" Луисом Энрике, сообщает The Telegraph. В Лондоне не готовы платить специалисту 18,7 миллиона евро, которые он получал в Каталонии. В том случае, если руководству "Челси" не удастся снизить требования Луиса Энрике, клуб обратиться к другим вариантам и даже может оставить у руля Антонио Конте.

Напомним, Энрике за 3 года работы в "Барселоне" завоевал с командой 9 трофеев. В 2017 году он покинул свой пост. Ранее возглавлял "Рому" и "Сельту".