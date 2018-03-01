04:40 | Футбол — Трансферы

"Челси" не готов платить 18,7 миллиона евро Луису Энрике

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"Челси" может отказаться от идеи подписания контракта с бывшим тренером "Барселоны" Луисом Энрике, сообщает The Telegraph. В Лондоне не готовы платить специалисту 18,7 миллиона евро, которые он получал в Каталонии. В том случае, если руководству "Челси" не удастся снизить требования Луиса Энрике, клуб обратиться к другим вариантам и даже может оставить у руля Антонио Конте. 

Напомним, Энрике за 3 года работы в "Барселоне" завоевал с командой 9 трофеев. В 2017 году он покинул свой пост. Ранее возглавлял "Рому" и "Сельту".  

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Supreme77

Луис Энрике - деньги на ветер.

05:55

Spezeffekt

а есть ещё и Слуцкий- в самолёте если чо сам за себя заплатит))

05:14

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