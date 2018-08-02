"Челси" назвал условие, при котором отпустит Куртуа в "Реал"

"Челси" договорился с "Реалом" о переходе голкипера Тибо Куртуа в мадридский клуб за 35 миллионов евро, утверждает beIN Sports. Конечным условием, при котором "синие" расстанутся с 26-летним бельгийцем, станет своевременная находка нового вратаря.

Если лондонский клуб не найдет замену Куртуа до 9 августа, то не отпустит бельгийца в Мадрид. Сообщается, что игрок готов отработать оставшийся год контракта с "Челси" в случае, если ему придется остаться в Лондоне.

В минувшем сезоне Куртуа провел 46 игр в составе "Челси" и пропустил 47 голов.