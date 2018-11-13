"Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал" интересуются Дембеле

Английские клубы проявляют интерес к нападающему "Барселоны" Усману Дембеле. Как сообщает The Mirror, "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал" готовы воспользоваться тем, что у 21-летнего француза не все складывается в Каталонии, однако агент игрока Мусса Сиссоко опроверг информацию о возможном трансфере Дембеле.

– Нет никаких сомнений в будущем Усмана, – сказал Сиссоко. – Он в великом клубе, тренер его уважает и ценит. Ему продолжают доверять и в сборной Франции. Им все довольны, он хорошо работает на тренировках. А вся эта критика смешит меня. Удивлен, что серьезные издания распространяют слухи о том, что Дембеле самовольно пропускает тренировки, забывая проверить эту информацию.