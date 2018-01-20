"Челси" интересуется Бентеке

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке может перейти в "Челси", сообщает Daily Mail. По информации источника, "синие" планируют подписать 27-летнего игрока на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов "Челси" также входят нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте и форвард "Стоук Сити" Питер Крауч. Кроме того, руководство "аристократов" интересовалось кандидатурой игрока "Вест Хэма" Энди Кэрролла, но футболист выбыл на неопределенный срок.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Бентеке провел 17 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.