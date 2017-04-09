"Челси" и "Манчестер Сити" сделали запрос о трансфере Гризманна

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн находится в сфере интересов "Манчестер Сити" и "Челси". Согласно Daily Mail, оба английских клуба уже сделали запрос о трансфере француза.

Отмечается, что уход форварда из мадридской команды в ближайшее трансферное окно маловероятен, поскольку сам Гризманн недавно изъявил желание остаться в Испании. Кроме того, "Атлетико" вряд ли будет расставаться с футболистами предстоящим летом, поскольку только в январе завершится действие трансферного бана для "матрасников".