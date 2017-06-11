"Челси" хочет заменить Фабрегаса Хамесом

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может перейти в "Челси", утверждает AS. Колумбиец твердо намерен покинуть мадридцев этим летом, и к нему есть серьезный интерес со стороны ряда ведущих клубов Европы.

Среди них – "Челси", ранее неоднократно предпринимавший попытки заполучить хавбека. Главный тренер лондонцев Антонио Конте видит в 25-летнем футболисте замену для полузащитника Сеска Фабрегаса, который не входит в планы итальянца на предстоящий сезон.