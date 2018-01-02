"Челси" готов выкупить защитника "Ювентуса" за 56 миллионов евро в январе?

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру может сменить команду уже в январе. Согласно Daily Mirror, в услугах бразильца заинтересованы "Челси" и "Манчестер Юнайтед". При этом лондонцы готовы повторить свое летнее предложение за игрока в 56 миллионов евро, которое ранее было отклонено.

Отмечается, что "Старая синьора" больше не намерена удерживать 26-летнего игрока и готова рассмотреть по нему предложения других команд. Бразилец в текущем сезоне принял участие в 19 играх трех турниров, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.