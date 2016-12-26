10:15 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Челси" готов расстаться с Куртуа ради Хамеса Родригеса

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Полузащитник "Реала" Хамес Родригес не покинет команду в зимнее трансферное окно, и "Челси" придется подождать с трансфером колумбийца до лета, сообщает AS. Лондонцы могут провести с "Реалом" обмен, так как мадридский клуб не первый год заинтересован в приобретении голкипера Тибо Куртуа.

"Челси" сделает предложение по Родригесу и включил в сделку бельгийского вратаря. В текущем сезоне 25-летний колумбиец провел 20 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи. Куртуа отыграл 22 встречи за клуб и сборную, в которых пропустил 14 голов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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onlywhitespartak

Хамес наверное в спартак собрался ))

11:44

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