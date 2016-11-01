"Челси" готов отдать Фабрегаса "Милану"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может в зимнее трансферное окно перейти в "Милан", сообщает The Times. Лондонский клуб готов отпустить испанца в аренду. Фабрегас не проходит в основной состав "Челси". В этом сезоне хавбек появлялся на поле в четырех матчах.
Ранее сообщалось, что "Милан" не сможет потянуть высокую зарплату футболиста, но "Челси" согласен выплачивать часть суммы. Главный тренер "аристократов" Антонио Конте зимой хочет подписать другого полузащитника.
Ботаникум
Сидел бы себе Сеск на скамейке у "барсуков" и увеличивал бы свою коллекцию "титулов", ан нет, захотел сравняться ролями с Месси, Иньестой. Что он, что Педра, - два сапога пара, которые не интересны топ-клубам.
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