"Челси" готов отдать Фабрегаса "Милану"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может в зимнее трансферное окно перейти в "Милан", сообщает The Times. Лондонский клуб готов отпустить испанца в аренду. Фабрегас не проходит в основной состав "Челси". В этом сезоне хавбек появлялся на поле в четырех матчах.

Ранее сообщалось, что "Милан" не сможет потянуть высокую зарплату футболиста, но "Челси" согласен выплачивать часть суммы. Главный тренер "аристократов" Антонио Конте зимой хочет подписать другого полузащитника.