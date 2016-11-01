19:49 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Челси" готов отдать Фабрегаса "Милану"

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Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может в зимнее трансферное окно перейти в "Милан", сообщает The Times. Лондонский клуб готов отпустить испанца в аренду. Фабрегас не проходит в основной состав "Челси". В этом сезоне хавбек появлялся на поле в четырех матчах.

Ранее сообщалось, что "Милан" не сможет потянуть высокую зарплату футболиста, но "Челси" согласен выплачивать часть суммы. Главный тренер "аристократов" Антонио Конте зимой хочет подписать другого полузащитника.

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Сидел бы себе Сеск на скамейке у "барсуков" и увеличивал бы свою коллекцию "титулов", ан нет, захотел сравняться ролями с Месси, Иньестой. Что он, что Педра, - два сапога пара, которые не интересны топ-клубам.

21:25

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