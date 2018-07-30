Бывший защитник "Рубина" Бергстрем стал игроком "Утрехта"

"Утрехт" объявил о переходе бывшего защитника "Рубина" Эмиля Бергстрема. Контракт с 25-летним шведом заключен до лета 2021 года.

Бергстрем перешел в "Рубин" в феврале 2016 года из шведского "Юргордена". В общей сложности за казанский клуб он провел 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Последние полтора года он выступал за швейцарский "Грассхоппер" на правах аренды.

13 июля "Рубин" расторг контракт с Бергстремом.