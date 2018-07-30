Бывший защитник "Рубина" Бергстрем стал игроком "Утрехта"

"Утрехт" объявил о переходе бывшего защитника "Рубина" Эмиля Бергстрема. Контракт с 25-летним шведом заключен до лета 2021 года.
☘️ Lucky number 13. Aanwinst @Bergstrom_Emil gaat bij #fcutrecht spelen met het rugnummer 13. pic.twitter.com/aSOb6J7eb1– FC Utrecht (@fcutrecht) 30 июля 2018 г.
Бергстрем перешел в "Рубин" в феврале 2016 года из шведского "Юргордена". В общей сложности за казанский клуб он провел 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Последние полтора года он выступал за швейцарский "Грассхоппер" на правах аренды.
13 июля "Рубин" расторг контракт с Бергстремом.