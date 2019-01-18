Бывший игрок "Крыльев Советов" и "Анжи" перешел в "Магдебург"

Грузинский вратарь Георгий Лория, который выступал за "Крылья Советов" с 2015 года и минувший сезон провел на правах аренды в "Анжи", стал игроком немецкого "Магдебурга". Контракт 32-летнего голкипера рассчитан до 30 июня 2019 года.
Напомним, что Лория перешел в "Крылья" в 2015 году, а затем в августе 2017 года стал игроком "Анжи" на правах аренды. По окончании срока аренды он вернулся в самарский клуб, который в сентябре принял решение расторгнуть контракт с грузином.
Лория является основным голкипером сборной Грузии.
"Магдебург" выступает во второй немецкой Бундеслиге.
💪🏻 Wir begrüßen den georgischen 🇬🇪 Nationaltorhüter Giorgi #Loria als vierten Neuzugang im Team des @1_FCM 🔵⚪️ !– 1. FC Magdeburg (@1_FCM) 18 января 2019 г.
ℹ️ Presseinformation 👉🏻 https://t.co/I00UizfTkt
_______#EINMALIMMER #2Liga pic.twitter.com/UepS62yVXL