23:29 | ФУТБОЛ — Трансферы

Бывший игрок "Барселоны" возвращается в Европу после семилетнего перерыва

0
0
0

Бывший нападающий "Барселоны" Кейррисон подписал контракт с португальской "Арокой", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним футболистом заключено до 2018 года. Последним клубом в его карьере была "Лондрина", выступающая в бразильской серии B. 

Кейррисон перешел в "Барселону" из "Палмейраса" в 2009 году за 14 миллионов евро, однако не провел за каталонцев ни одного матча. На протяжении пяти лет он играл в ряде клубов, включая "Бенфику" и "Фиорентину", на правах аренды. С 2010 года он выступал в Бразилии и вернулся в Европу спустя семь лет.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ