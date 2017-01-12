Бывший игрок "Барселоны" возвращается в Европу после семилетнего перерыва

Бывший нападающий "Барселоны" Кейррисон подписал контракт с португальской "Арокой", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним футболистом заключено до 2018 года. Последним клубом в его карьере была "Лондрина", выступающая в бразильской серии B.

Кейррисон перешел в "Барселону" из "Палмейраса" в 2009 году за 14 миллионов евро, однако не провел за каталонцев ни одного матча. На протяжении пяти лет он играл в ряде клубов, включая "Бенфику" и "Фиорентину", на правах аренды. С 2010 года он выступал в Бразилии и вернулся в Европу спустя семь лет.