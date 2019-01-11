Бывший футболист "Спартака" перешел в "Тамбов"

Полузащитник "Авангарда" и бывший игрок московского "Спартака" Ильнур Альшин перешел в "Тамбов"​, сообщает официальный сайт тамбовской команды.

Альшин ранее с тревогой высказывался о решении Николая Волокитина покинуть пост президента курской команды.

В конце 2010-го года хавбек подписал контракт со "Спартаком" и переехал в столицу. За два с половиной года в стане красно-белых выступал только за молодежную команду (45 игр), с которой выиграл золотые и серебряные медали чемпионата России среди молодежных команд Премьер-Лиги.

В текущем сезоне 25-летний российский хавбек принял участие в 22 матчах "Авангарда" и забил два гола. Альшин становился финалистом Кубка России в сезоне 2017/2018.

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