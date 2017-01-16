Бюттнер стал одноклубником Коряна

Бывший защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер вернулся в "Витесс". Как сообщает пресс-служба голландского клуба, с 27-летним голландцем подписан контракт на 2,5 года. За новую команду он будет выступать под номером 28. Отмечается, что игрок достался клубу в качестве свободного агента, так как "Динамо" расторгло с ним контракт. В текущем сезоне игрок провел 4 матча в ФНЛ и сделал 1 голевую передачу. Ранее Бюттнер уже выступал за "Витесс" с 2008 по 2012 год.

Напомним, за "Витесс" выступает нападающий молодежной сборной России Аршак Корян.