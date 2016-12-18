Бюттнер планирует перейти в один из ведущих клубов Голландии

Защитник Александр Бюттнер планирует вернуться в чемпионат Голландии. Ранее футболист объявил об уходе из "Динамо", заявив, что ФНЛ - это "не его уровень". Бюттнер защищал цвета "Динамо" с 2014 года. В текущем сезоне он принял участие только в четырех матчах ФНЛ и одной игре Кубка России.

- У нас есть устная договоренность с "Динамо", но на бумаге еще ничего не оформлено, - цитирует vi.nl агента футболиста Александра Бурсака. - Я думаю, этот вопрос будет решен в начале следующей недели. Если все хорошо, мы быстро оформим трансфер.

Александр играл в "Манчестер Юнайтед" и неплохо заработал в России, так что деньги не являются для него приоритетным вопросом. Он просто хочет играть.

Одним из главных претендентов на него является "Витесс", но есть и другие клубы высшей лиги. Возвращение в Голландию - приоритетный вариант для Александра. Он планирует играть за команду из верхней части турнирной таблицы.