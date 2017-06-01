Быстров может перейти в "Арарат"

Полузащитник Владимир Быстров в межсезонье может подписать контракт с московским "Араратом". Ранее договор с этим клубом, который планирует с нового сезона выступать во втором дивизионе, заключил экс-форвард сборной России Роман Павлюченко.
– Мне нечего сказать, просто не знаю, – сказал Быстров. – Я сейчас в отпуске.
В прошлом сезоне Быстров выступал в "Краснодаре", контракт с "быками" истек – сейчас полузащитник является свободным агентом. В чемпионате-2016/17 он провел 8 матчей, голов не забивал. (Сергей АСТАХОВ)
WWW.DIN..
Сплошные армяне, смотрю,в Арарат подтягиваются!
22:20
Завхоз Лызин
- Как наши футболисты? Как там Гиви? Забил с пенальти?! Очень сильно рад! А здесь, Вано, встречаются такие Болеют смело вслух за Арарат.
22:12
Тот самый Зануда
Скоро в Москве появятся Нефтчи,Пахтакор,Памир......
22:12
James Gang
Сычёва, Филимонова, Торбинского, Колодина, Саенко и Адамова прикупить осталось и трепещи народ, команда будет в вышку выходить за пару сезонов!
22:04
Andre_Saratov
Московский Арарат звучит как армянская матрешка.
22:04
igogohruhru
Тренеровать будет Луческу.
21:48
rusfed 2.0
Что это за московский Арарат, всех громкоименных скупающий? Гарик Мартиросян себе игрушку завел наверняка
21:41