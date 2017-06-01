21:30 | ФУТБОЛ — Трансферы

Быстров может перейти в "Арарат"

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Полузащитник Владимир Быстров в межсезонье может подписать контракт с московским "Араратом". Ранее договор с этим клубом, который планирует с нового сезона выступать во втором дивизионе, заключил экс-форвард сборной России Роман Павлюченко.

– Мне нечего сказать, просто не знаю, – сказал Быстров. – Я сейчас в отпуске.

В прошлом сезоне Быстров выступал в "Краснодаре", контракт с "быками" истек – сейчас полузащитник является свободным агентом. В чемпионате-2016/17 он провел 8 матчей, голов не забивал. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Сплошные армяне, смотрю,в Арарат подтягиваются!

22:20

Завхоз Лызин

- Как наши футболисты? Как там Гиви? Забил с пенальти?! Очень сильно рад! А здесь, Вано, встречаются такие Болеют смело вслух за Арарат.

22:12

Тот самый Зануда

Скоро в Москве появятся Нефтчи,Пахтакор,Памир......

22:12

James Gang

Сычёва, Филимонова, Торбинского, Колодина, Саенко и Адамова прикупить осталось и трепещи народ, команда будет в вышку выходить за пару сезонов!

22:04

Andre_Saratov

Московский Арарат звучит как армянская матрешка.

22:04

igogohruhru

Тренеровать будет Луческу.

21:48

rusfed 2.0

Что это за московский Арарат, всех громкоименных скупающий? Гарик Мартиросян себе игрушку завел наверняка

21:41