Быстров может перейти в "Арарат"

Полузащитник Владимир Быстров в межсезонье может подписать контракт с московским "Араратом". Ранее договор с этим клубом, который планирует с нового сезона выступать во втором дивизионе, заключил экс-форвард сборной России Роман Павлюченко.

– Мне нечего сказать, просто не знаю, – сказал Быстров. – Я сейчас в отпуске.

В прошлом сезоне Быстров выступал в "Краснодаре", контракт с "быками" истек – сейчас полузащитник является свободным агентом. В чемпионате-2016/17 он провел 8 матчей, голов не забивал. (Сергей АСТАХОВ)