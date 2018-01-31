17:08 | Футбол — Трансферы

Бухал и Шастал отправятся на сбор с "Александрией"

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Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран отметил, что команда в зимнее межсезонье может усилиться только игроками из низших лиг украинского чемпионата. Наставнику команды понравилась работа полузащитника "Львова" Глеба Бухала и нападающего "Энергии" Дмитрия Шастала.

- К сожалению, мы не увидели потенциального усиления в зарубежных футболистах, а вот те, кто прибыл на просмотр из команд второй лиги, мне понравились, - приводит пресс-служба "Александрии" слова Шарана. - Особенно Глеб Бухал и Дмитрий Шастал, которые отправятся вместе с нами на второй сбор.

Дополнительная информация

https://fco.com.ua/index.php/novini/item/2793-v-sharan-pidvodit-pidsumki-pershogo-navchalno-trenuvalnogo-zboru

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КОММЕНТАРИИ (10)
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henri71

Это Кокорин и Мамаев переодетые)

19:55

NapoliFC

Зачем стебаться над фамилиями?

19:02

ValeraK

Даша - даёт

18:48

14BrGRU

Я думал опять статья про нашу сборную...

18:03

EVIL915

Явно про Кокошу заголовок!

17:58

Гаттузо Крут!!!!!!#!

... а шпасик- бредит. Хотя так ничего подборка. Дуня- душит, Вова воет, Гриша грезит.

17:36

shpasic

Глеб - бухал, а Дмитрий - шастал, Коля - колет, Поля - полет, Паша - пашет, Соня - спит, Катя - катит, Тоня - тонет.

17:29

dmbuka

Им осталось взять в команду еще 2 хоккеистов Проспал и Накладал

17:25

BigStar

Сначала подумал - про кого это? Кто бухал и шастал?)))

17:16

sanek7618

"Бухал и Шастал" ... звучит прикольно.

17:10