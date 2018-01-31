Бухал и Шастал отправятся на сбор с "Александрией"

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран отметил, что команда в зимнее межсезонье может усилиться только игроками из низших лиг украинского чемпионата. Наставнику команды понравилась работа полузащитника "Львова" Глеба Бухала и нападающего "Энергии" Дмитрия Шастала.

- К сожалению, мы не увидели потенциального усиления в зарубежных футболистах, а вот те, кто прибыл на просмотр из команд второй лиги, мне понравились, - приводит пресс-служба "Александрии" слова Шарана. - Особенно Глеб Бухал и Дмитрий Шастал, которые отправятся вместе с нами на второй сбор.