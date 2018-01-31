Бухал и Шастал отправятся на сбор с "Александрией"

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран отметил, что команда в зимнее межсезонье может усилиться только игроками из низших лиг украинского чемпионата. Наставнику команды понравилась работа полузащитника "Львова" Глеба Бухала и нападающего "Энергии" Дмитрия Шастала.
- К сожалению, мы не увидели потенциального усиления в зарубежных футболистах, а вот те, кто прибыл на просмотр из команд второй лиги, мне понравились, - приводит пресс-служба "Александрии" слова Шарана. - Особенно Глеб Бухал и Дмитрий Шастал, которые отправятся вместе с нами на второй сбор.
Дополнительная информация
https://fco.com.ua/index.php/novini/item/2793-v-sharan-pidvodit-pidsumki-pershogo-navchalno-trenuvalnogo-zboru
henri71
Это Кокорин и Мамаев переодетые)
19:55
NapoliFC
Зачем стебаться над фамилиями?
19:02
ValeraK
Даша - даёт
18:48
14BrGRU
Я думал опять статья про нашу сборную...
18:03
EVIL915
Явно про Кокошу заголовок!
17:58
Гаттузо Крут!!!!!!#!
... а шпасик- бредит. Хотя так ничего подборка. Дуня- душит, Вова воет, Гриша грезит.
17:36
shpasic
Глеб - бухал, а Дмитрий - шастал, Коля - колет, Поля - полет, Паша - пашет, Соня - спит, Катя - катит, Тоня - тонет.
17:29
dmbuka
Им осталось взять в команду еще 2 хоккеистов Проспал и Накладал
17:25
BigStar
Сначала подумал - про кого это? Кто бухал и шастал?)))
17:16
sanek7618
"Бухал и Шастал" ... звучит прикольно.
17:10