Буффон перешел в "ПСЖ"

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон стал игроком "ПСЖ", информирует официальный сайт клуба. 40-летний игрок подписал контракт с парижским клубом по схеме "1+1".

- Мы рады пригласить Джанлуиджи Буффона в свою семью, - сказал президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи в интервью клубной пресс-службе. - Он является одним из самых уважаемых игроков в мировом футболе. Буффон не только поможет команде добиться самых высоких целей, но и передаст свой богатый опыт другим игрокам. Болельщики будут приветствовать его с той страстью и любовью, которой он заслуживает.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. Он является многократным победителем чемпионата Италии в составе туринского клуба.