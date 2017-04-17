Будущее Базелюка определится в конце сезона

Агент нападающего Константина Базелюка Владимир Дейнека подчеркнул, что будущее игрока определится по окончании сезона. Правами на форварда владеет ЦСКА, выступает он на правах аренды в "Эшториле". На его счету 13 матчей и 3 гола в составе португальской команды.

- К лету будем разговаривать о его выкупе с "Эшторилом", либо, если они откажутся, то он вернется в ЦСКА, и, возможно, мы будем искать ему другой клуб. От желания Базелюка тоже будет многое зависеть, - цитирует ТАСС Дейнеку. - Когда футболист играет, у него одно настроение, а когда нет - другое. "Эшторил" говорил о возможном выкупе только в первой части чемпионата. У них есть опция первоочередного выкупа футболиста, поэтому им общаться нужно будет со мной и с Костей, а не с ЦСКА.