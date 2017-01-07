"Брюгге" может отдать Страндберга в аренду "Вестерло"

Нападающий "Брюгге" Карлуш Страндберг может продолжить карьеру в "Вестерло", утверждает VoetbalPrimeur. Согласно источнику, экс-форвард ЦСКА может перебраться в новую команду на правах аренды до конца текущего сезона. Информацию о вероятном уходе 20-летнего игрока подтвердил главный тренер "Брюгге" Мишель Прюдомм, сообщивший, что будущее Страндберга определится в конце января.

За ЦСКА форвард выступал с 2014 года, куда перешел из шведского "Хекена". В текущем сезоне чемпионата России Страндберг провел 8 матчей, в которых забил два мяча. По слухам, армейцы выручили от продажи шведа в "Брюгге" примерно 1,5 миллиона евро.