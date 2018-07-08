Бруну Алвеш: "Роналду добьется успеха в "Ювентусе". Нет лиги, в которой он бы не был успешен"

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш уверен, что капитан команды Криштиану Роналду сможет добиться успеха в "Ювентусе". Ранее стало известно, что он уйдет из "Реала" и близок к преходу в туринский клуб.

- Криштиану Роналду добьется успеха в "Ювентусе", - цитирует O Jogo Алвеша. - Нет лиги, в которой он бы не был успешен. Он доказал, что может побеждать в любой стране, и Италия - не исключение.

Я поддерживаю его, потому что Роналду - лицо Португалии в мире. Я играл с ним 12 лет и знаю, как он может мотивировать себя.