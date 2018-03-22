Бразильские игроки "ПСЖ" хотят видеть в команде Алекса Сандру

Количество бразильцев в "ПСЖ" может возрасти. Как сообщает UOL, парижский клуб нацелился на приобретение защитника "Ювентуса" Алекса Сандру. По данным источника, на его кандидатуре настаивает координатор "ПСЖ" Максвелл, а также другие бразильцы, играющие за "ПСЖ": Неймар, Дани Алвес, Маркиньюс и Тиагу Силва.

Контракт Сандру с "Ювентусом" рассчитан до 2020 года. По данным источника, игрок намерен продлить контракт с туринцами после окончания выступления команды в Лиге чемпионов.