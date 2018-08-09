"Брайтон" подписал Монтойю и еще двух футболистов

"Брайтон" объявил о подписании контракта с защитником Мартином Монтойей. Ранее он выступал за "Валенсию".

Соглашение рассчитано на четыре года. 27-летний футболист в прошлом сезоне провел 31 матч за "Валенсию" и сделал четыре результативные передачи. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Также клуб подписал 26-летнего защитника Дэна Берна у "Уигана" и 17-летнего полузащитника Петера Гваргиса у шведского "Енчепинга".