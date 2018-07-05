Брат Игуаина опроверг слухи о переходе форварда в "Челси"

Брат нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина Николас опроверг слухи о переходе того в "Челси". Ранее сообщалось, что "синие" согласовали трансфер 30-летнего аргентинца за 60 миллионов евро.

- На данный момент мы не разговаривали ни с одним другим клубом, поскольку у нас есть трехлетний контракт с "Ювентусом", - сказал Николас Игуаин в интервью Sky Sport Italia. - Ему очень нравится город, клуб, тренер и тактическая система.

Он также отметил, что Игуаин был бы рад вновь поработать с нападающим Криштиану Роналду, с которым они вместе выступали за "Реал". Ранее сообщалось, что 33-летний португалец может перейти в "Ювентус".

- Они хорошо знают друг друга, так как вместе провели около 80 игр. Если "Ювентус" сможет подписать Роналду, это будет фантастически, просто впечатляюще, - сказал Николас Игуаин.