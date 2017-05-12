Брат Джованни дос Сантоса может присоединиться к нему в "Гэлакси"

Зизиньо, отец полузащитника "Вильярреала" Хонатана дос Сантоса, сообщил, что его младший сын может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси". За клуб из МЛС уже выступает старший брат хавбека испанского клуба – Джовани дос Сантос.

– Я знаю, что интерес со стороны "Гэлакси" есть, но о чем-то конкретном будем разговаривать по окончании сезона, – цитирует Football Espana Зизиньо. – В футболе может случиться все, и Алешандре Пату тому пример. Он был счастлив в "Вильярреале", но зимой уехал Китай. Есть предложения, от которых нельзя отказываться.